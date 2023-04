Les pilotes des ateliers du Conseil national de la refondation sur le "bien vieillir", portant sur les thématiques "métiers" et "adaptation de la société/prévention" ont présenté leurs propositions le 4 avril 2023. Luc Broussy, président de Silver Eco, appelle notamment à généraliser l’outil Icope pour systématiser le repérage des fragilités, et créer un droit universel au diagnostic d’adaptation du logement. La restauration de l’attractivité des métiers doit passer par une "réforme systémique" selon Myriam El Khomri, et une simplification du mode de financement, abonde Dafna Mouchenik.