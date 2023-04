Site lyonnais : le ministère de l’ESR se dit "attentif mais confiant"

Les présidents de Lyon-I et Lyon-II, Frédéric Fleury et Nathalie Dompnier, ont été reçus durant près d’1h30 par la ministre de l’ESR, Sylvie Retailleau, jeudi 6 avril 2023. Contactés par AEF info, les deux présidents n’ont pas souhaité faire de commentaire pour le moment. Du côté du MESR, on met en avant l’attention portée par la ministre au site lyonnais et sa volonté de "rassurer les acteurs sur l’accompagnement par l’État". Mais que ce soit pour le projet d’EPE ou celui de PUI, l’entourage de la ministre rappelle que c’est aux acteurs de se mettre d’accord et non à l’État d’arbitrer.