L’origine sociale, et les inégalités de parcours scolaire qu’elle induit, est le facteur qui a "le plus d’effet sur les écarts de revenus à l’âge adulte". Un indicateur qui explique "79 % des écarts entre les femmes d’origine favorisée et d’origine modeste, 65 % parmi les hommes" affirme France Stratégie dans une note publiée le 5 avril 2023. Avec une exception : les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais leur salaire mensuel net est inférieur en moyenne de 650 euros, ce que la note explique en partie par un taux d’emploi moindre et des temps partiels plus fréquents.