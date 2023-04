Le 5 avril, Yann-Gaël Amghar, directeur général de l’Urssaf Caisse nationale, et Jérôme Fournel, directeur général des Finances publiques, ont signé une convention de partenariat visant à généraliser l’accueil commun par la DGFiP et l’Urssaf des travailleurs indépendants sur l’ensemble du territoire. L’objectif : facilitant leurs démarches en leur proposant un point de contact unique pour répondre à leurs demandes sur le volet fiscal et social. Depuis 2020, l’Urssaf a déjà déployé des accueils communs sur l’ensemble des services liés à la protection sociale des indépendants en partenariat avec les Carsat, Cpam et CAF. Si la DGFiP et l’Urssaf mènent déjà des actions à travers ces dispositifs d’accueil dans les régions, la signature de ce partenariat prévoit sa généralisation sur l’ensemble du territoire à partir de la fin du premier semestre 2023.