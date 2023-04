Dans le troisième volet de sa série documentaire consacrée au travail, intitulé "Time to work", le réalisateur Samuel Durand se penche sur la question du temps de travail. Dans un monde chamboulé par la crise Covid, il se rend au Japon, dans les pays nordiques, mais aussi en France, à la rencontre d’entreprises et d’experts qui réinterrogent le concept de productivité et du temps consacré à la vie professionnelle. De la semaine de quatre jours à l’épuisement professionnel en passant par la valeur sociale accordée aux métiers, il dépeint les modèles existants et ceux en construction.