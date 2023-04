Placer le baccalauréat avant les candidatures à l’entrée dans l’enseignement supérieur ; les classer "selon un barème institué par les établissements" ; faire précéder l’entrée dans le premier cycle "d’une formation à caractère propédeutique d’une durée d’un ou deux semestres"… Voici ce que contient une proposition de loi, déposée le 4 avril 2023 par le député RN Roger Chudeau et soutenue par son groupe. Elle vise à "redonner au baccalauréat sa qualité de premier grade universitaire et à établir les conditions d’accès et d’orientation des bacheliers dans l’enseignement supérieur".