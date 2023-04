Wild Atlantic Alliance : c’est le nom du consortium qui réunit les quatre universités bretonnes (Rennes-II, université Bretagne Sud, université de Bretagne Occidentale, université de Rennes) et les universités irlandaises de la façade atlantique : University College Cork, University of Galway, University of Limerick. Les universités bretonnes expliquent, à l’occasion d’un congrès scientifique organisé le 29 mars 2023 dans le cadre de ce consortium, vouloir "renforcer et réaffirmer des liens historiques entre la Bretagne et l’Irlande dans un contexte post-Brexit".