Le 7 avril 2023, Diot-Siaci publie en collaboration avec l’Ifop, une étude dédiée à l’absentéisme au travail en 2022 (1). Conclusion : 45 % des salariés en CDI et CDD ont été absents au moins une fois dans le courant de l’année, contre 35 % en 2021. Un taux record, qui fait augmenter le taux d’absentéisme global pour l’année 2022 à 5,64 %, contre 4,94 % en 2021. Plus d’un salarié sur deux relève une dégradation de sa santé mentale et physique. Dans ce contexte, les salariés sont en attente de solutions en matière de santé au travail de la part de leur entreprise et de leur manager.