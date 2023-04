On attendait Barbara Pompili, c’est finalement Marc Papinutti qu’Emmanuel Macron propose, jeudi 6 avril 2023 au soir, comme président de la Commission nationale du débat public. Au sein de l’institution, on s’interroge sur la réelle indépendance de cet ancien directeur de cabinet de Christophe Béchu et d’Élisabeth Borne, à l’heure où le gouvernement souhaite multiplier les projets de réindustrialisation du territoire et étudie la possibilité de limiter le rôle de la CNDP dans le projet de loi sur l’industrie verte.