Nucléaire Nucléaire, radiographie d’un "canard sans tête" (lesechos.fr). Un rapport parlementaire a été dévoilé ce jeudi sur les échecs français en matière énergétique depuis 20 ans. Raphaël Schellenberger et Antoine Armand : "Cela fait quatre ans que l’Arenh fait des ravages" (contexte.com). Après six mois de travaux, le président et le rapporteur de la commission d’enquête sur la souveraineté énergétique préconisent une suspension de l’Arenh, et une loi de programmation...