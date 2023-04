Pôle emploi et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ont renouvelé leur partenariat pour le développement de l’emploi et des compétences lors du Business Summit le jeudi 6 avril 2023 à Lyon. "En 2022, 16 000 personnes ont été formées grâce à la convention", souligne Jacques Blanchet, vice-président délégué à la formation professionnelle et à l’apprentissage. La convention sera renforcée par de nouvelles missions : meilleur partage d’informations, interlocuteurs uniques dans les départements, association de Pôle emploi sur les projets d’implantation des entreprises et mobilisation des partenaires.