Un arrêté du 5 avril 2023, publié au Journal officiel ce vendredi 7 avril, fixe la composition et les modalités de fonctionnement du collège du corps des administrateurs de l’État. Cette instance, prévue à l’article 1-1 de décret du 1er décembre 2021 portant statut de ce nouveau corps interministériel créé le 1er janvier 2022, est chargée de contribuer à sa gestion interministérielle (recrutement, orientations en matière de rémunérations…). Elle est composée des représentants des secrétariats généraux des ministères, de la Diese, de la DGAFP (qui assure son secrétariat), de la DSAF des services du Premier ministre, de la direction du Budget, du secrétariat général du Cese et de la Caisse des dépôts et consignation. Le collège peut par ailleurs convier "toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions". Il se réunit "au moins deux fois par an".