Comme constaté par les organisations syndicales (lire sur AEF info), la mobilisation s’est peu ou prou maintenue lors de la 11e journée interprofessionnelle d’action contre la réforme des retraites, jeudi 6 avril 2023. Dans la fonction publique, les chiffres restent ainsi proches de ceux relevés lors de la mobilisation du 28 mars, selon les estimations communiquées en fin de journée par le ministère de la Fonction publique. Le taux de participation était de 6,6 % au sein de l’État (contre 6,9 % le 28 mars), de 5,2 % dans le versant territorial (contre 5,1 % le 28 mars) et 7,2 % de mobilisation dans l’hospitalière – personnels grévistes absents et astreints – (contre 7,9 %). Réunie au siège parisien de FO jeudi soir, l’intersyndicale a appelé à une 12e journée de mobilisation le 13 avril, veille de la décision du Conseil constitutionnel sur le PLFRSS et sur l’opportunité de lancer un RIP.