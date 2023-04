"Sans pour autant singer les business schools, l’université devrait davantage avoir le souci du destin professionnel de ses étudiants. […] Avec 50 % d’échec en licence, nous sommes collectivement en échec ! On doit se remettre en question, et c’est certainement aussi une clé de compréhension de la progression de l’enseignement supérieur privé", déclare Mathias Emmerich, président exécutif du groupe Omnes Education, dans une interview à AEF info, le 6 avril 2023. Il revient sur les raisons de cette croissance, et sur la part prise par la politique de l’apprentissage chez Omnes : "Elle est significative. Je dirais peut-être un tiers", dit-il. Il estime aussi que le pari d’Emmanuel Macron de passer à 1 million d’apprentis "est en train de réussir, en partie grâce à la performance de groupes comme Omnes". Il livre enfin son avis sur la "mission Ammeux" sur le privé lucratif.