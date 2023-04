Missionnée par l’EPF d’Île-de-France pour assurer la veille technique et sociale de six copropriétés de Grigny 2, dans l'Essonne, Espacité lancera au mois de mai - en partenariat avec l’École du renouvellement urbain - son premier cycle de conférences-formations à destination des habitants de l’ensemble de copropriétés dégradées visées par une opération d’intérêt national. L’objectif est double, dans la mesure où il s’agit d'attirer de nouveaux profils, habituellement discrets dans les réunions publiques, et de faire des habitants des "acteurs" du projet de requalification.