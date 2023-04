Parmi les onze nouvelles unités de force mobile votées dans la Lopmi, sept escadrons de gendarmerie mobile et trois CRS verront le jour "au mois d’octobre", et une quatrième CRS sera créée "en mars" 2024, selon Gérald Darmanin devant la commission des Lois de l’Assemblée nationale, mercredi 5 avril 2023. Elles pourront "faire face à des affrontements violents dans un temps très court", d’après le ministre. Elles seront construites "sur le modèle de la CRS 8 pour la police nationale et du dispositif d’intervention augmenté de la gendarmerie nationale", détaille le rapport annexé de la Lopmi.