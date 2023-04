Le général Didier Castres, associé senior du cabinet ESL & Network, a pris la présidence de Geos, annonce le groupe de sécurité spécialisé dans l’accompagnement et le développement des entreprises et institutions en zones sensibles, jeudi 6 avril 2023. Il a pris ses nouvelles fonctions le 1er avril, succédant au général Didier Bolelli. ESL & Network et Geos sont des filiales de l’Adit, spécialisée dans l’intelligence économique.