La Chine et la France "travaillent à bâtir de nouveaux relais de croissance dans leur coopération, notamment sur le développement vert et l’innovation technologique", a expliqué le président chinois Xi Jinping lors d’une déclaration à la presse le 6 avril 2023, à l’occasion du déplacement d’Emmanuel Macron en Chine. De son côté, le président français appelle à la mise en place d’une feuille de route Kunming-Nice en vue de la conférence des Nations unies sur les océans et "compte beaucoup" sur le rôle que Pékin "aura à jouer" lors du sommet de juin sur le nouveau pacte financier Nord-Sud.