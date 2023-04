"C'est le récit d’une lente dérive, souvent inconsciente et inconséquente, qui nous a éloignés et de la transition écologique et de notre souveraineté énergétique." C'est un constat cinglant que dresse la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la perte d'indépendance énergétique, dont le président, Raphaël Schellenberger et le rapporteur Antoine Armand présentent le rapport final, jeudi 6 avril 2023. Ils proposent six chantiers principaux, déclinés en 30 propositions, et invitent les pouvoirs publics à ne pas se focaliser sur le mix électrique et à prendre en compte le temps long.