L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) présente son plaidoyer pour une approche globale de l’autonomie tout au long de la vie, jeudi 6 avril 2023. Elle demande un statut pour les travailleurs en Esat (Établissements et services d'aide par le travail). Ceux-ci doivent être "considérés à la fois comme des usagers du secteur médico-social et comme des salariés", plaide l’Union. Leur rémunération devrait, ainsi, atteindre au minimum le Smic, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.