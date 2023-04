D'une Étude & résultats de la Drees d'avril 2023, il ressort que le risque d'être hospitalisé pour des pathologies chroniques - alors que l'hospitalisation était potentiellement évitable est cinq fois et demie plus élevé pour les personnes n'ayant pas consulté leur médecin traitant au cours de l'année passée que pour celles ayant consulté une ou deux fois leur médecin traitant. Ce risque est également fortement accru parmi les personnes ayant consulté plus de neuf fois par an. Les agriculteurs exploitants et les ouvriers sont les catégories socioprofessionnelles qui y sont les plus exposées.