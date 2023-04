La confédération des jeunes chercheurs met en ligne un guide sur les droits des enseignants vacataires, le 3 avril 2023. L’association rappelle à cette occasion son opposition à l’utilisation du statut d’enseignant vacataire pour rémunérer les jeunes chercheurs. Elle appelle les établissements à recourir systématiquement à des contrats (Ater, chargé d’enseignement) et plus généralement à la généralisation des contrats doctoraux. Par ailleurs, un collectif publiait le 4 avril dernier une tribune dans Le Monde dénonçant la précarité des vacataires et appelant les présidents d’université à doubler leur rémunération.