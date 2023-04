"Le déploiement de la découverte des métiers dans tous les collèges à la rentrée prochaine doit rapprocher l’école et l’entreprise", estime Pap Ndiaye à la première université régionale école-entreprise pour l’orientation, en Sorbonne le 5 avril 2023. Pour améliorer l’orientation, les participants à cette journée mettent aussi en avant un "compromis" entre les envies et les possibilités du jeune, et les besoins économiques, d’autant plus dans un "monde en mutation". Les entreprises doivent aussi "anticiper les besoins en recrutement de demain". Autre notion centrale : la réversibilité.