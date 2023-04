"L’approche par compétences (APC) n’est pas qu’une formalité administrative, une transformation des programmes d’études. C’est une transformation systémique qui entraîne une évolution opportune des métiers et des rôles de chacun. Qui nécessite des investissements pour être efficace et produire ses avantages en matière de qualité des apprentissages et de meilleure synthèse entre employabilité et émancipation." Telle est l’analyse de Benoît Escrig, enseignant-chercheur à Toulouse INP et par ailleurs consultant en APC, venu faire une conférence le 4 avril 2023 à l’université Savoie Mont Blanc (lire sur AEF info).