La proposition de loi dite "ticket-restaurant étudiant" a définitivement été adoptée par le Sénat le 5 avril 2023. Plusieurs points – notamment les territoires concernés et le montant dédié par personne et par repas – doivent encore être précisés par un décret attendu en juin. Les sénateurs à l’origine de ce texte, notamment Pierre-Antoine Lévi, Jean Hingray et Laurent Lafon – tous issus du groupe Union centriste – espèrent voir dès la rentrée prochaine la mise en place d’une "offre de restauration à tarif modéré" à destination des étudiants n’ayant pas accès aux restaurants universitaires.