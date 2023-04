"Plus de 45 % des écoles et établissements scolaires de l’académie de Versailles sont labellisés 'génération 2024', alors que la cible nationale est fixée à 20 % d'ici 2024", déclare à AEF info la rectrice de Versailles, le 6 avril 2023. À l’approche des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024, Charline Avenel fait le point sur les actions éducatives conduites dans son académie autour de la culture et du handicap notamment. La rectrice veut aussi mobiliser les cités éducatives : "Ces jeunes qui vivent dans des territoires moins favorisés sont le public prioritaire que nous devons toucher", estime la rectrice. Elle détaille aussi la formation ouverte aux élèves sur les métiers de la sécurité privée.