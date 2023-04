Les PUD (plateformes universitaires de données) ont pour mission de développer une "culture des données" auprès des chercheurs en SHS. Un colloque s’est tenu, mardi 4 avril 2023 à Lille, première université à avoir lancé ce type de plateforme, pour retracer "20 ans de travail local et national" et ouvrir des perspectives, avec l’infrastructure de recherche Progedo. "Il s’agit désormais de déployer des outils, des infrastructures, des réseaux, pour ordonner, mettre en cohérence et créer des synergies entre les communautés scientifiques", résume Frédéric Gonthier, professeur de sciences politiques et référent scientifique de la PUD de Grenoble Alpes. Cet entretien a été réalisé par AEF info à trois voix avec Mathilde Guergoat-Larivière, professeure d’économie et responsable scientifique de la PUD de Lille, et Philippe Terral, professeur de sociologie et copilote de la PUD de Toulouse.