"Pour cette nouvelle programmation, nous allons mettre en place des avances", affirme Malissa Marseille, sous-directrice Europe et International à la DGEFP (Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle). Dans une interview à AEF info, elle présente les montants et les enjeux du FSE+ en France, pour la période 2021-2027. Si l’enveloppe française diminue, Malissa Marseille appelle à relativiser cette baisse : "Les années 2021 et 2022 ont été en partie couvertes par les crédits supplémentaires de React-EU", le budget européen de relance. Le programme national du FSE+ a sept priorités et les trois plus importantes en volume financier sont : l’insertion, les jeunes et les compétences.