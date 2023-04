L’Uniopss, union interfédérale représentant le secteur social, médico-social et sanitaire non lucratif, veut "faire de l’autonomie de chacun le cœur d’une société solidaire et inclusive", vise-t-elle dans son "plaidoyer pour l’autonomie" en 350 propositions présenté jeudi 6 avril 2023. L’Uniopss préconise un droit opposable à l’accompagnement, d’inclure tous les acteurs concernés dans le service public territorial de l’autonomie, plus d’équité territoriale, et une réforme de la tarification comprenant "confiance et contrôle". Pour son président Daniel Goldberg une grande loi reste nécessaire.