"C’est très curieux, mais la transformation du PIC ne fait pas aujourd’hui l’objet de concertations au sein du comité parties prenantes de France Travail", déclare à AEF info David Cluzeau, le DG du Synofdes. "Il est impératif d’enclencher une phase commune d’état des lieux de l’existant et c’est très urgent. Nous sommes au tiers de l’année 2023, les régions préparent leurs commandes pluriannuelles de formation, et nous ne savons toujours pas encore dans quel contexte ces nouveaux marchés vont s’inscrire", poursuit-il. Le DG évoque "une volonté de l’État de renforcer son pilotage des politiques d’inclusion" dans le cadre de France Travail. "Nous ne sommes pas opposés à cette approche, si elle ne gomme pas les facteurs de réussite de ce plan qui tient à un maillage territorial et à l’implication de l’ensemble des acteurs dans le portage efficient du système à toutes les échelles."