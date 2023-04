Trois ans après l’inscription par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale dans son programme de travail d’une évaluation de l’accès aux services publics dans les territoires ruraux, et alors qu’un "agenda rural 2" se prépare, un rapport de mission de suivi de l’évaluation de l’accès aux services publics dans les territoires ruraux a été présenté le 6 avril 2023 à l’Assemblée nationale. Suite aux auditions menées, le rapport note une amélioration de la prise en compte des territoires ruraux qui doit toutefois être confortée et pérennisée.