La mobilisation contre la réforme des retraites du 6 avril 2023 reste sensiblement au même niveau que celle de la précédente journée de grève, le 28 mars, dans l’Éducation nationale. Selon le MENJ, 7,41 % des personnels sont en grève, et 7,97 % chez les enseignants (7,87 % dans le 1er degré et 8,06 % dans le second degré) contre 8,4 % le 28 mars. Le Snuipp-FSU prévoyait 20 % de professeurs des écoles en grève. Le Snes-FSU annonce un taux de grévistes compris entre 20 % et 25 % dans le second degré. Selon le mouvement national lycéen (MNL), 400 lycées seraient bloqués ce jeudi.