La liste "Engagés pour Rennes-II", soutenue par la FSU et portée par Vincent Gouëset, recueille douze sièges au CA, à l’issue des élections aux conseils centraux de Rennes-II, qui se sont déroulées du 3 au 7 avril 2023. La liste "Rennes-II autrement", emmenée par Corinne Delon-Desmoulin et soutenue par le Sgen-CFDT, obtient cinq sièges. Par ailleurs, la liste "Union pour Rennes-II" (Ferc-Sup CGT) remporte quatre sièges et la liste "Union des Biatss" (SNPTES) un siège. L’élection à la présidence aura lieu le 5 mai 2023.