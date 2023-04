Campus durables : l'Avuf, le Cnous, la CPU, et six organisations lancent un appel à manifestation d'intérêt

L’ Avuf , le Cnous , la CPU , la CGE , l’ Ademe , la MGEN , la Banque des territoires et les réseaux Cirses et Refedd lancent un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du dispositif "Agir ensemble", auprès des "maires ou présidents d’intercommunalités, des présidents d’université, des directeurs de grandes écoles et des Crous, pour s’emparer du dispositif et organiser conjointement leurs propres actions locales en faveur de campus durables dans des villes durables", annoncent-elles le 13 juin 2019. Les collectivités et établissements ont jusqu’au 24 juin pour présenter leur candidature.