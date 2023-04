La proposition de loi sur l’école du sénateur Max Brisson (LR) a été adoptée le 5 avril 2023 par la commission éducation du Sénat. Parmi les amendements adoptés : des précisions quant aux contrats d’établissements que propose le texte ; l’autorité hiérarchique du directeur d’école ne s’appliquerait qu’à partir d’un certain nombre de classes ; des conventions entre les universités et les écoles supérieures de professorat des écoles ; la bivalence pour les enseignants volontaires ; des dispositions sur la ruralité et les jardins d’enfants. Le texte sera examiné en séance publique le 11 avril.