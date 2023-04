nominations MIVILUDES. Par arrêté de la secrétaire d’État auprès du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, chargée de la Citoyenneté, en date du 31 janvier 2023, Donatien Le Vaillant, inspecteur de l’administration de 1re classe, est nommé chef de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à compter du 1er février 2023 (lire sur AEF info). AMIANTE. Par arrêté du ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion,...