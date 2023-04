Par arrêté publié au bulletin officiel, Richard Giot est nommé directeur de l’Ensi Poitiers pour un mandat de 5 ans, à compter du 1er avril 2023. Il prend la suite de Jean-Yves Chenebault, qui occupait cette fonction depuis 2013. L’Ensi Poitiers est une école interne de l’université de Poitiers, spécialisée dans l’ingénierie pour la protection de l’environnement. Elle forme près de 150 élèves par an dans deux diplômes d’ingénieurs : énergétique et environnement ; génie de l’eau et génie civil.