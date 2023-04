Proman va recruter 5 000 collaborateurs dans le cadre de la coupe du monde de rugby France 2023, annonce le groupe de travail temporaire et ressources humaines, vendredi 31 mars 2023. Sont concernés les secteurs de l’accueil et de la vente, du transport et de la logistique, de l’hôtellerie et de la restauration, de la construction et du BTP. Les recrutements concerneront les bassins d’emploi des 10 villes de la compétition.