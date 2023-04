"La recherche biomédicale n’est pas à la hauteur des ambitions du pays, ni en termes de financement, ni en termes d’organisation", estime France Universités, dans un rapport publié jeudi 6 avril 2023. La conférence identifie plusieurs "verrous" et formule dix recommandations parmi lesquelles : confier à l’Inserm le pilotage de la programmation nationale de la recherche en santé et aux universités le pilotage de la politique scientifique locale, transformer le modèle des CHU, devenu "obsolète", et "pallier la désaffection des hospitalo-universitaires" dont la "situation se dégrade".