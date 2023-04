"Revenir à une stratégie de valorisation plus large, en recentrant son activité sur la maturation et le transfert vers tous les acteurs économiques, renforcer les relations avec les établissements et l’écosystème et améliorer sa performance et son efficience." Tels sont les nouveaux objectifs de la Satt Erganeo, détaillés par son président Naceur Tounekti, dans une interview à AEF info, le 6 avril 2023. En effet, dans le cadre de l’AAP "Booster", la Satt a dû revoir sa feuille de route, dont la stratégie avait "été jugée très risquée" et a finalement obtenu "un avis favorable de refinancement pour un montant global de 18 M€" pour la période 2022-2024. Par ailleurs, étant à "un niveau d’autofinancement en deçà des attentes", la Satt doit "améliorer significativement sa couverture des charges fin 2024" pour atteindre "cet objectif vers 2025-2027", précise-t-il.