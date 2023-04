Alors que les discussions ouvertes par les partenaires sociaux sur la transition écologique et le dialogue social devraient se conclure mardi 11 avril 2023, la négociatrice de la CFE-CGC, Madeleine Gilbert, plaide en faveur de "la création obligatoire d’une commission environnement au sein des CSE qui permettrait de structurer un véritable dialogue social à vocation environnemental au sein de l’entreprise". "La transition écologique, et ses conséquences sociales et économiques, doivent faire l’objet d’un dialogue structuré, accompagné de moyens définis et adaptés pour permettre sa réussite", considère dans une tribune, la secrétaire nationale en charge de la "Transition vers un monde durable".