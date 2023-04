Voici une sélection de brèves sur le climat :En 2023, la planète a connu son deuxième mois de mars le plus chaud jamais enregistré ;Le Guardian dévoile que les Émirats arabes unis, pays hôte de la COP 28, prévoient de développer "considérablement" leurs activités pétrolières et gazièresMalgré le rapport du Giec, France et Chine maintiennent leurs objectifs de neutralité carbone à 2050 et "avant 2060"Des chercheurs veulent utiliser l’intelligence artificielle pour prévoir les vagues de chaleur extrêmeJim Skea est candidat à la présidence du Giec,etc.