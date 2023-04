"Il est temps de trouver une meilleure articulation entre l’action gouvernementale et les travaux des partenaires sociaux, fondée sur la confiance et sur un plus grand respect des positions" paritaires, considère l’U2P, à l’issue de la réunion entre les trois organisations patronales représentatives et la Première ministre, mercredi 5 avril 2023. Quelques heures après l’échec de la rencontre entre l’intersyndicale et Élisabeth Borne, le patronat plaide à l’unisson pour un retour à la normale des relations entre exécutif et partenaires sociaux. "Comment reprend-on le dialogue social ?", interroge Geoffroy Roux de Bézieux, ajoutant que "le dialogue n’a jamais cessé entre organisations patronales et syndicales". Après plus de deux mois de mobilisation contre la réforme des retraites, "il est […] impératif de renouer les fils du dialogue pour mettre fin à cette situation", estime la CPME.