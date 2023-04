Voici une sélection de brèves sur la RSE pour la semaine du 3 avril :Les investisseurs responsables et ONG s’inquiètent du nouveau calendrier de la CSRDLe FIR et l’Ademe annoncent un partenariat sur les "Say on climate"Un million de personnes ont été formées à la fresque du climatBoursorama obtient le label B-CorpL’ONG 1 % for the planet se félicite de dons recordsLe label Qualirepar se déploie trop lentementUn appel à projet pour les technologies de décarbonation de l’industrie est publié Les PME et les ETI se lancent dans la décarbonation