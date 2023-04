L’entreprise de surveillance humaine SNGST, connue sous le nom commercial d’Octopus sécurité, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bobigny (Seine-Saint-Denis), jeudi 6 avril 2023, apprend AEF info. Cette société de près de 1 900 salariés avait été acquise fin 2020 par Luxant Group, qui estime que cette procédure devrait permettre de "geler" ses dettes et la rendre "de plus en plus rentable".