La Nouvelle-Aquitaine va abonder le CPF des demandeurs d’emploi, ciblant ceux qui candidatent à des formations supérieures (de niveaux de 5 à 7) dans des métiers en tension dans la région - là où le reste à charge pour l’apprenant est le plus important. La collectivité a signé le 5 avril 2023 une convention, en ce sens, avec la Caisse des Dépôts et Consignations, fléchant 2 M€ pour deux ans pour cet abondement via Mon compte formation. Elle espère ainsi aider 200 chômeurs à accéder à une qualification dans 3 000 parcours certifiants.