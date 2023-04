Une enquête préliminaire visant la RATP a été ouverte fin mars 2023 par le parquet de Paris pour "mise en danger d’autrui" et "tromperie sur une prestation de service entraînant un danger pour la santé de l’homme", fait savoir l’association Respire mercredi 5 avril. Celle-ci avait porté plainte contre le transporteur en mars 2021 pour "tromperie aggravée" et "blessures involontaires" liées à la pollution de l’air dans le métro. L’enquête a été confiée aux enquêteurs spécialisés de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.