Former des humains avant de compter sur des machines pour assurer la cybersécurité : c’est l’ambition affichée par le groupe Galileo Global Éducation, qui a financé 90 % des équipements de la nouvelle salle "cyber expérience" du Campus Cyber de La Défense. De premières simulations seront réalisées le 6 avril, avant une ouverture officielle le 1er juin 2023. L’occasion pour Vanessa Diriart, présidente France du groupe GGE, et Olivier Feix, expert en cybersécurité et responsable du site, de revenir sur les spécificités de ce projet, revendiqué comme "unique au monde".