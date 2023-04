Une file réservée aux véhicules à plus d’un passager et aux transports en commun, sur le boulevard périphérique : ce sera, fin 2024, une réalité, sur les trois quarts de l’anneau circulaire. La Ville de Paris va lancer une PPVE (participation du public par voie électronique) le 17 avril 2023 sur cette voie dédiée, qui prendra la suite du dispositif mis en place pendant les Jeux olympiques et paralympiques pour le déplacement des personnes accréditées. Une annonce qui intervient dans le contexte d’intenses discussions au sein de la majorité parisienne pour aboutir sur le PLU bioclimatique.