58 % des Français souhaitent que les organisations syndicales continuent à appeler à la mobilisation (-3 points par rapport à la semaine dernière) et près d’un Français sur cinq approuve le fait que certains aient recours à la violence. C’est ce que montrent les résultats de la nouvelle enquête de l’Observatoire de la mobilisation contre la réforme des retraites 2023 menée par Toluna Harris Interactive pour AEF info et RTL (1), avant la réunion entre Élisabeth Borne et l’intersyndicale et la journée de mobilisation du 6 avril. Et si trois quarts des Français perçoivent les réunions organisées à Matignon comme une bonne chose, 62 % estiment que cette initiative ne va rien changer à la mobilisation.